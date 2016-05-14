Бокс, бої Олега Єфимовича, Олександра Єгорова, Артема Далакяна за титули WBA: відео онлайн-трансляція

В рамках вечора боксу глядачі стануть свідками захоплюючих протистоянь, на кону яких стоятимуть три престижні пояси WBA Continental.

Чинний чемпіон Європи Олег Єфимович (27-2, 14КО) проведе захист пояса континентального чемпіона за версією WBA у напівлегкій вазі. Суперником українця буде румунський боксер Євген Сорін Танасьє (19-1-1, 9КО). Нагадаємо, в нещодавньому поєдинку проти іменитого боксера з Іспанії Рудді Енкарасьйона, Олег Єфимович повернув собі пояс чемпіона Європи за Версією EBU.

Українець Олександр Єгоров битиметься за вакантний титул континентального чемпіона за версією WBA у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) з білорусом Андрієм Ісаєвим (26-9, 9КО).

Один з найбільш прогресивних українських легковаговиків Артем Далакян (12-0, 8КО) в поєдинку з румунським боксером СільвіоОлтеану (15-9-1, 6КО) відстоюватиме пояс континентального чемпіона WBA Continental у найлегшій вазі. Наш боксер виборов його у червні минулого року у Києві та вже встиг провести його успішний захист.

Вечір боксу розпочнеться о 21.00.

Усі три поєдинки українців також дивіться в прямій трансляції на телеканалі 2+2.