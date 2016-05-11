Польський чемпіон світу за версією WBO готовий битися з Усиком в Києві

Польський боксер Кшиштоф Гловацький, який є чинним чемпіоном світу за версією WBO готовий провести титульний бій з українцем Олександром Усиком в Києві. Про це він повідомив в інтерв'ю Interia.pl.

"Я думаю, що це дуже хороший боксер, олімпійський чемпіон, який може подарувати шанувальникам хороший бій. Усика люблять в Україні, він покликаний заповнити ту прогалину, яка з'явиться після того, як брати Кличко остаточно підуть з великого спорту. Я готовий їхати в Київ і зійтися з Усиком обличчям до обличчя, наприклад. Все вказує на те, що бій з ним буде ще одним кроком у моїй кар'єрі, і я дійсно з нетерпінням чекаю цього", - зазначив Гловацький.

На питання про те, чи вчинили промоутери вже якісь кроки в напрямі організації цього бою, спортсмен відповів: "Це питання до промоутерів. Я не говорив з ними про це. На даний момент, я даю собі деякий час, щоб відпочити, а потім повернутися в ринг".

"Усик має великі досягнення в аматорському ринзі, але до цих пір у нього мало досвіду, як у професіонала. Але він заслуговує того, щоб битися з чемпіоном світу. Я готовий дати йому шанс", - підсумував Гловацького.

Як повідомляв УНІАН, раніше Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі, офіційний претендент на титул Чемпіона світу WBO Олександр Усик отримав травму коліна на одній із спаринг-сесій під час підготовки до бою зі Стівеном Сіммонсом. Українець був змушений зупинити тренувальний процес і пройти курс реабілітації. У зв'язку з цим поєдинок Усика проти британця був скасований.

Бій повинен був відбутися 23 квітня в київському Палаці спорту.