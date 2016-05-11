На реванш Кличко – Ф`юрі продано 90 відсотків квитків

За перші 15 хвилин з моменту початку продажу квитків на бій-реванш Тайсон Ф'юрі - Володимир Кличко було розкуплено 15 тисяч квитків, повідомляє Sport.ua.

Місткість «Манчестер Арени» під час боксерських поєдинків становить 21 тисячу глядачів.

Всі дешеві категорії квитків вже розкупили. У продажу залишилися «тікети» номіналом від 198,88 фунтів стерлінгів (від 7000 гривень). А вартість квитків першої категорії становить 1 073 фунта (близько 38 000 гривень).

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш Кличка проти Ф'юрі відбудеться 9 липня. У листопаді 2015-го року українець програв всі свої титули чемпіона світу британцеві за очками - одноголосним рішенням суддів.

15 липня «Манчестер Арена» відзначить своє 20-річчя. Вона є культовим місцем не тільки для цього британського міста. Тут Ріккі Хаттон переміг і відправив на пенсію Костю Цзю і сам був відправлений на відпочинок нашим В'ячеславом Сенченком. Тут втратив свій чемпіонський титул у бою з Аміром Ханом ще один українець Андрій Котельник. Тут в ринг виходили Майк Тайсон, Джо Кальзаге, Девід Хей, а на сцену - Лучано Паваротті, The Rolling Stones, Oasis, U2, Леді Гага, Мадонна та багато інших світових знаменитостей. Тільки за минулий рік на арені було продано 1 130 794 квитка і за цим показником «Манчестер Арена» є одним зі світових лідерів.