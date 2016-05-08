Мексиканский боксер Альварес захистив титул чемпіона світу за версією WBC
09:36, 08 травня 2016Бокс
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Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг британця Аміра Хана в поєдинку за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 72,6 кг
REUTERS
Бій проходив у Лас-Вегасі і завершився нокаутом у шостому раунді.
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Для Саула Альвареса це перший захист титулу, який він завоював у листопаді 2015 року в поєдинку з Мігелем Котто. Восени Сауль Альварес повинен зустріти з Геннадієм Головкіним з Казахстану.
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