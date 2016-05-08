Мексиканский боксер Альварес захистив титул чемпіона світу за версією WBC

Бій проходив у Лас-Вегасі і завершився нокаутом у шостому раунді.

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Для Саула Альвареса це перший захист титулу, який він завоював у листопаді 2015 року в поєдинку з Мігелем Котто. Восени Сауль Альварес повинен зустріти з Геннадієм Головкіним з Казахстану.