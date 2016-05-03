Кличко розпочав підготовку до бою з Ф'юрі

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко оголосив про початок підготовки до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі на своїй сторінці в Facebook.

"Я прибув у табір, і я щасливий повернутися до роботи і готуватися до бою", - написав Володимир.

Традиційно Кличко проводить підготовку до боїв в австрійському містечку Гоїнг, розташованому в Альпах.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді українець програв всі свої титули чемпіона світу Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.

Бій-реванш між українцем Володимиром Кличком і англійцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері.