Кличко розпочав підготовку до бою з Ф'юрі
19:14, 03 травня 2016Бокс
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До дня проведення поєдинку залишилося трохи більше двох місяців.
Кличко вже готується до бою з Ф'юрі / klitschko-brothers.com
Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко оголосив про початок підготовки до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі на своїй сторінці в Facebook.
"Я прибув у табір, і я щасливий повернутися до роботи і готуватися до бою", - написав Володимир.
Традиційно Кличко проводить підготовку до боїв в австрійському містечку Гоїнг, розташованому в Альпах.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді українець програв всі свої титули чемпіона світу Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.
Бій-реванш між українцем Володимиром Кличком і англійцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері.
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