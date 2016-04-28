"Манчестер Сіті" підтримуватиме Володимира Кличка в бою з Ф'юрі

Український боксер Володимир Кличко напередодні бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі отримав подарунок від футбольного клубу "Манчестер Сіті" - іменну футболку з першим номером на спині. Про це екс-чемпіон світу повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Манчестер Сіті" ставить мене на перше місце. Дякую за підтримку", - прокоментував Кличко зображення.

Крім того, в інтерв'ю клубному каналу "Манчестер Сіті" Кличко заявив, що у фіналі Ліги чемпіонів хотів би бачити зустріч "Манчестер Сіті" та мюнхенської "Баварії".

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі є вболівальником клубу "Манчестер Юнайтед", який є найбільш принциповим суперником для "Сіті".

Як повідомляв УНІАН, мюнхенська "Баварія" в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів поступилася мадридському "Атлетіко", а "Манчестер Сіті" зіграв у нульову нічию з мадридським "Реалом".

Бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня на "Манчестер Арені".