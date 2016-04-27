Кличко: "Мені не подобається, як Ф'юрі представляє наш спорт"

Український боксер Володимир Кличко пообіцяв нокаутувати Тайсона Ф'юрі у бою-реванші за звання чемпіона світу за версіями WBO, WBA і WBC, повідомляє fightnews.com.

"Я зробив помилку в бою з Ф'юрі в Німеччині, і вона коштувала мені титулів", - заявив Кличко на прес-конференції.

На його думку, Ф'юрі є поганим уособленням для боксу.

"Люди хочуть бачити чемпіоном людину, який буде уособлювати спорт в хорошому сенсі. Але мені не подобається те, як Ф'юрі представляє наш спорт, він зробив дуже багато нешанобливих заяв. Якщо він вважає, що всі гомосексуалісти і жінки - це одне й те ж, я хочу послати його куди подалі", - заявив Кличко.

"В боксу є певний імідж, і я хотів би, щоб це був хороший імідж. Якщо ти спортсмен, ти повинен бути шанобливим", - вважає українець.

Боксер також додав, що 9 липня вийде на бій у гарному настрої.

"Я відчуваю себе чудово, але буду відчувати себе ще краще, коли вийду на ринг 9 липня", - заявив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері. Найдешевші квитки на поєдинок коштують 50 фунтів.