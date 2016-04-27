Квитки на бій Кличко - Ф`юрі коштуватимуть від 50 фунтів

Сьогодні розпочинається продаж квитків на матч-реванш між українцем Володимиром Кличком і британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Братство Кличко.

Ціни на квитки, встановлені командою Ф'юрі, звичні для британських глядачів, які звикли до подібних цінників на матчах футбольної АПЛ.

Мінімальна ціна квитка складає 50 фунтів (1850 гривень). Максимальна складе 999 фунтів (37 000 гривень) за місце у VIP-ложі, куди крім іншого включена вечірка після бою.

Напередодні повторного бою нинішній чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO Ф'юрі зізнався, що досі піддається емоціям, коли згадує свою перемогу над багаторічним лідером суперважкого дивізіону українцем Володимиром Кличком у листопаді.

«Кожен раз, коли я дивлюся на результат бою з Кличком, у мене на очі навертаються сльози. Так емоційно. Це коштувало більше, ніж будь-які гроші або золото», — написав Ф'юрі на своїй сторінці в Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш Володимир Кличко - Тайсон Ф`юрі відбудеться 9 липня в Манчестері (Великобританія).