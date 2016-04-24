Головкін отримав за бій з Вейдом 2 мільйони доларів США
15:36, 24 квітня 2016Бокс
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Повержений американець заробив в чотири рази менше.
Reuters
Гонорар чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в середній вазі казахстанця Геннадія Головкіна за його сьогоднішній бій з американцем Домініком Вейдом склав 2 мільйони доларів США, повідомляє boxingnews.com.ua.
Гонорар його суперника був рівно в чотири рази менше - 500 тисяч доларів США.
Як повідомляв УНІАН, бій Геннадія Головкіна з Домініком Вейдом. відбувся в ніч на неділю, й закінчився перемогою Головкіна нокаутом у другому раунді.
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