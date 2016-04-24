Казахстанець Головкін нокаутував американця Вейда в другому раунді і відстояв титули чемпіона світу

В Інглвуді (Каліфорнія, США) на арені The Forum завершився вечір боксу, де у центральному бої Геннадій Головкін з Казахстану нокаутував Домініка Вейда з США в другому раунді.

Головкін відстояв титули чемпіона світу в середній вазі за версіями WBA, IBF і IBO.

Казахстанський спортсмен мав перевагу протягом всього короткого бою, завдавши перший відчутний удар супернику в самому кінці першого раунду. Від нокауту американця врятував лише гонг, сповістивший про закінчення раунду. Тим не менш, після перерви, у другому раунді Головкін продовжив побиття суперника. І якщо другий удар американець переніс і зумів продовжити поєдинок, то після третього попадання - встати з настилу не зміг.

Таким чином, Головкін здобув 35-ту перемогу на профі-рингу 35 боях (32 нокаутом, 0 поразок).

Уродженець Караганди Геннадій Головкін на любительському рингу виграв титул чемпіона Азії і чемпіона світу, а також завоював срібні медалі Кубка світу та Олімпіади-2004 в Афінах. У 2006-му році почав професійну кар'єру.