Бокс, середня вага, бій за титули WBA, WBC, IBF, Головкін - Вейд: відео онлайн-трансляція

Поєдинок Головкін - Вейд відбудеться в Лос-Анджелесі на арені "Форум".

Обидва суперники ще не зазнавали смаку поразок. Казахський боксер Головкін провів 34 поєдинки, з яких 31 завершив достроково. За плечима Вейда 18 боїв, 12 з них американець виграв нокаутом.

На кону головного бою вечора стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBC та IBF, якими володіє Головкін. Для Геннадія це буде 16 захист титулу WBA, 13 - IBO, 4 - WBC і перший - IBF.

В андеркарті бою Головкін – Вейд зійдуться Роман Гонсалес (Нікарагуа) і Маквільямс Арройо (Пуерто-Ріко), які боротимуться за титул чемпіона світу WBC у найлегшій вазі.

Пряму ТБ-відеотрансляцію двобоїв Геннадій Головкін – Домінік Вейд і Роман Гонсалес - Маквільямс Арройо дивіться в ефірі телеканалу 2+2.