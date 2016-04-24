Бокс, середня вага, бій за титули WBA, WBC, IBF, Головкін - Вейд: відео онлайн-трансляція

09:55, 24 квітня 2016
Бокс
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24 квітня о 5 годині ранку розпочнеться вечір боксу в Лос-Анджелесі, де головним боєм буде поєдинок за чемпіонські  титули WBA, WBC та IBF у середній вазі, в якому зустрінуться казахський боксер Геннадій Головкін та американець Домінік Вейд.

prosportkz.kz

Поєдинок Головкін - Вейд відбудеться в Лос-Анджелесі на арені "Форум".

Обидва суперники ще  не зазнавали смаку поразок. Казахський боксер Головкін провів 34 поєдинки, з яких 31 завершив достроково. За плечима Вейда 18 боїв, 12 з них американець виграв нокаутом.

На кону головного бою вечора стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBC та IBF, якими володіє Головкін. Для Геннадія це буде 16 захист титулу WBA, 13 - IBO, 4 - WBC і перший - IBF. 

В андеркарті бою Головкін – Вейд зійдуться Роман Гонсалес (Нікарагуа) і Маквільямс Арройо (Пуерто-Ріко), які боротимуться  за титул чемпіона світу WBC у найлегшій вазі.

Пряму ТБ-відеотрансляцію двобоїв Геннадій Головкін – Домінік Вейд і Роман Гонсалес - Маквільямс Арройо дивіться в ефірі телеканалу 2+2.

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