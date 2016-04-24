Бокс, середня вага, бій за титули WBA, WBC, IBF, Головкін - Вейд: відео онлайн-трансляція
24 квітня о 5 годині ранку розпочнеться вечір боксу в Лос-Анджелесі, де головним боєм буде поєдинок за чемпіонські титули WBA, WBC та IBF у середній вазі, в якому зустрінуться казахський боксер Геннадій Головкін та американець Домінік Вейд.
Поєдинок Головкін - Вейд відбудеться в Лос-Анджелесі на арені "Форум".
Обидва суперники ще не зазнавали смаку поразок. Казахський боксер Головкін провів 34 поєдинки, з яких 31 завершив достроково. За плечима Вейда 18 боїв, 12 з них американець виграв нокаутом.
На кону головного бою вечора стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBC та IBF, якими володіє Головкін. Для Геннадія це буде 16 захист титулу WBA, 13 - IBO, 4 - WBC і перший - IBF.
В андеркарті бою Головкін – Вейд зійдуться Роман Гонсалес (Нікарагуа) і Маквільямс Арройо (Пуерто-Ріко), які боротимуться за титул чемпіона світу WBC у найлегшій вазі.
Пряму ТБ-відеотрансляцію двобоїв Геннадій Головкін – Домінік Вейд і Роман Гонсалес - Маквільямс Арройо дивіться в ефірі телеканалу 2+2.