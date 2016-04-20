Боксер Ф'юрі: "Після перемоги над Кличком я забезпечив себе до кінця життя"

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що відтепер єдина його мотивація в боксі - гроші для забезпечення життя своїх ще ненароджених онуків. Про це повідомляє Sky Sports.

За словами чинного чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO, після того, як відбудеться його бій-реванш з Володимиром Кличком він може зустрітися лише з двома боксерами - Ентоні Джошуа та Деонтэем Уайлдером. Ці бої можуть принести британцеві солідний гонорар.

"Я вже побив найкращого боксера сучасності, тому в мене більше немає мотивації. Кого б вони виставили проти мене, у них немає того, що я хочу. Вони збираються дати мені гроші - так дайте мені їх, і я вийду на ринг", - заявив Ф'юрі.

Він також додав, що перемога над Володимиром Кличком забезпечила йому фінансове благополуччя до кінця життя.

"Я вже отримав своє майбутнє. Навіть якщо я ніколи більше не буду боксувати, мені вже не доведеться працювати до самої смерті - або це станеться у віці 100 років, або в будь-якому іншому. Так що я зараз забезпечую онуків і їхніх дітей", - додав британський боксер.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличком відбудеться в Манчестері 9 липня.