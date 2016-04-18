Кличко: "Бій з Ф'юрі - найважливіший у моїй кар'єрі"

Український боксер Володимир Кличко вважає, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі є найважливішим у його кар'єрі, повідомляє boxingscene.com.

"Хочу повернути свої пояси. Це буде найважливіший бій у моїй спортивній кар'єрі. Я завжди виступаю краще, коли глядачі вболівають проти мене. У Манчестері буде 90% людей, які підтримуватимуть суперника", - заявив Кличко.

Видання зазначає, що кар'єра 40-річного українця наближається до кінця, але Кличко про це поки що не думає.

"Поки не знаю, що станеться після закінчення кар'єри. Звичайно, у мене є плани на життя після того, як я залишу бокс. Але зараз мої думки тільки про бій з Ф'юрі. Після нього подивимося", — заявив Кличко.

Навіть у разі перемоги над британцем Володимир Кличко не зможе повернути всі свої пояси. Раніше організація IBF відібрала чемпіонський пояс у Ф'юрі, який тепер належить Ентоні Джошуа.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між українцем Володимиром Кличком і англійцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері.