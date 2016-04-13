Кличко знайшов додаткову мотивацію перед боєм з Ф'юрі
16:58, 13 квітня 2016Бокс
1215
Англійські вболівальники зроблять українського боксера ще більш вмотивованим
klitschko-brothers.com
Український суперважкоатлет Володимир Кличко зізнався, що проведення реваншу з Тайсоном Ф'юрі на території суперника в Англії дає йому додаткову мотивацію, повідомляє Братство Кличко.
"Я не турбуюся про те, що буду боксувати в Англії. Якщо арена проти мене, то це мотивує ще більше. Чим більш розпалена атмосфера, тим краще. Це підбурює мене. Я з нетерпінням чекаю на цей виклик і хочу неодмінно повернути чемпіонські пояси", — цитує Володимира bild.de.
Як повідомляв УНІАН, реванш Кличко — Ф'юрі відбудеться 9 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter