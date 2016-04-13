Кличко знайшов додаткову мотивацію перед боєм з Ф'юрі

Український суперважкоатлет Володимир Кличко зізнався, що проведення реваншу з Тайсоном Ф'юрі на території суперника в Англії дає йому додаткову мотивацію, повідомляє Братство Кличко.

"Я не турбуюся про те, що буду боксувати в Англії. Якщо арена проти мене, то це мотивує ще більше. Чим більш розпалена атмосфера, тим краще. Це підбурює мене. Я з нетерпінням чекаю на цей виклик і хочу неодмінно повернути чемпіонські пояси", — цитує Володимира bild.de.

Як повідомляв УНІАН, реванш Кличко — Ф'юрі відбудеться 9 липня.