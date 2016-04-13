Титульний бій WBO з участю українця Бурсака скасовано через травму чемпіона Сондерса

Чемпіон світу в середній вазі Джо Сондерс пошкодив руку і змушений відмовитися від бою з українцем Марсом Бурсаком, який був запланований на 30 квітня, повідомляє fightnews.com.

"Я дуже розчарований, - заявив британський чемпіон. - Я з нетерпінням чекав можливості провести першого захисту свого чемпіонського титулу проти Бурсака, однак це бокс і подібні речі трапляються. Тепер мені потрібно зосередитися на реабілітації і моїх подальших виступах в 2016 році".

Бій повинен був відбудуться в останній день квітня на Copper Box Arena в Лондоні.

Тепер головним боєм цього вечора стане поєдинок двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі, британця Хьюї Ф'юрі і Фреда Кассі з США за вакантний Інтернаціональний титул в суперважкій вазі за версією WBO.