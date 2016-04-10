Пояс чемпіона IBF серед боксерів-супертяжів здобув британець Джошуа (відео)

Британський боксер Ентоні Джошуа, перемігши американця Чарльза Мартіна, завоював пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі.

Бій тривав всього два раунди і завершився нокаутом американця.

Пояс чемпіона IBF став вакантним після того, як організація відібрала його у Тайсона Ф'юрі, який не міг провести обов'язковий захист титулу через підготовку до бою-реваншу з Володимиром Кличком.

З 2006 по 2016 рік цей титул належав Володимиру Кличку. Він вже привітав Джошуа з перемогою на своїй сторінці в Twitter: "Молодший брат, вітаю тебе. Відтепер я можу офіційно називати тебе чемпіоном. Ласкаво просимо у світ викликів і щасливої тобі дороги".

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері. Букмекери називають Ф'юрі фаворитом протистояння.