Провідна букмекерська контора світу вважає Ф'юрі фаворитом в бою-реванші з Кличком

Провідна букмекерська контора світу William Hill опублікувала котирування на матч-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі.

На думку аналітиків, перевага в цьому бою буде на стороні британця. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.8, до 1, у той час як на перемогу Кличка - з розрахунку 2 до 1. Нічия оцінюється в 23 до 1.

Перемога Ф'юрі нокаутом або дискваліфікація Кличко оцінюються з імовірністю 5 до 1, перемога Кличка нокаутом або дискваліфікація Ф'юрі – 3.75 до 1. Перемога британця за очками - рішенням суддів – 2.75, перемога українця таким же чином – 3.00.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш иежду Ф'юрі і Кличком відбудеться 9 липня в Манчестері.