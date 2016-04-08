Провідна букмекерська контора світу вважає Ф'юрі фаворитом в бою-реванші з Кличком
16:37, 08 квітня 2016Бокс
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Опубліковани котирування на матч-реванш між британським чемпіоном світу і українцем, який вперше за довгі роки буде виступати в ролі претендента.
klitschko-brothers.com
Провідна букмекерська контора світу William Hill опублікувала котирування на матч-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі.
На думку аналітиків, перевага в цьому бою буде на стороні британця. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.8, до 1, у той час як на перемогу Кличка - з розрахунку 2 до 1. Нічия оцінюється в 23 до 1.
Перемога Ф'юрі нокаутом або дискваліфікація Кличко оцінюються з імовірністю 5 до 1, перемога Кличка нокаутом або дискваліфікація Ф'юрі – 3.75 до 1. Перемога британця за очками - рішенням суддів – 2.75, перемога українця таким же чином – 3.00.
Як повідомляв УНІАН, бій-реванш иежду Ф'юрі і Кличком відбудеться 9 липня в Манчестері.
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