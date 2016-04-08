Бій-реванш між Кличком і Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері

12:54, 08 квітня 2016
Бокс
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Дату і місце поєдинку оголосив дядько англійського боксера Пітер Ф'юрі.

Новый бой состоится 9 июля / REUTERS

Бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в англійському місті Манчестер. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter дядько британського боксера Пітер Ф'юрі.

За його словами, офіційне повідомлення про це з'явиться протягом наступних 12 годин.

Тайсон Ф'юрі заволодів поясами чемпіона світу за версіями IBO, WBO і WBА після того, як в листопаді 2015 року в німецькому Дюссельдорфі переміг за очками Володимира Кличка. Після бою український боксер скористався опцією в контракті на проведення реваншу з Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, вчора Пітер Ф'юрі повідомив, що зал, дата і місце бою стануть відомі протягом двох наступних діб.

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