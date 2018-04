Бій-реванш між Кличком і Ф'юрі відбудеться 9 липня в Манчестері

Бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 9 липня в англійському місті Манчестер. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter дядько британського боксера Пітер Ф'юрі.

За його словами, офіційне повідомлення про це з'явиться протягом наступних 12 годин.

9th July @Tyson_Fury Klitschko vs" is coming to Manchester uk. Official announcement coming 12 noon.