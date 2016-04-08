Український чемпіон світу з боксу Ломаченко проведе бій з Мартінесом

Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко проведе бій 11 червня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден", повідомляє офіційний сайт боксера.

Його суперником стане Роман Мартінес (29 перемог, 2 поразки, 3 нічиї).

Це буде поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, що зустріч Ломаченка з Мартінесом приваблива для організаторів тим, що він пуерторіканець, а поєдинок українця запланований за день до Параду Пуерто-Ріко в Нью-Йорку.

У 2015-му бою Мартінес провів дві дуже видовищні битви з кривдником Ломаченко мексиканцем Орландо Салідо (42-13-2, 29 KO). Спочатку Мартінес повинен був на початку цього місяця в Мексиці провести поєдинок проти Мігеля Берчельта, але через травму руки був змушений відмовитися від бою. За словами промоутерів Мартінеса для відновлення після травми йому знадобиться чотири тижні, після чого він зможе приступити до тренувань. Цього часу цілком достатньо, щоб підготуватися на початок червня.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2015 року Ломаченко втретє захистив титул чемпіона світу, нокаутувавши мексиканця Ромуло Коасіча у 10-му раунді.