В команді боксера Ф'юрі вже знають дату бою з Володимиром Кличком

Любителі боксу дізнаються дату бою-реваншу між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Володимиром Кличком протягом найближчих двох діб. Таку заяву вчора ввечері зробив тренер, а також дядько 27-річного чемпіона світу Пітер Ф'юрі, повідомляє Boxingscene.com.

"У нас є великі новини з приводу реваншу. Ви скоро дізнаєтеся місце, дату і країну. Чекайте оголошення в наступні 24/48 годин". - написав Ф'юрі-старший на своїй сторінці в Twitter.

Тайсон Ф'юрі заволодів поясами чемпіона світу за версіями IBO, WBO і WBА після того, як в листопаді 2015 року в німецькому Дюссельдорфі переміг за очками Володимира Кличка. Після бою український боксер скористався опцією в контракті на проведення реваншу з Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН раніше, виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків К2 Promotions Том Леффлер припустив, що бій-реванш може відбутися восени 2016 року.