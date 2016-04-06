Український чемпіон світу з боксу Постол може провести об'єднувальний бій проти росіянина

Команда чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63,5 кг Едуарда Трояновського хоче організувати об'єднувальний бій з володарем титулу Всесвітньої боксерської ради (WBC) українцем Віктором Постолом. Про це заявив ТАСС керівник компанії «Світ боксу», що представляє інтереси росіянина, Андрій Рябінський.

"Ми думаємо над тим, щоб почати боксувати в Америці, - сказав Рябинский. - А також над тим, щоб дістатися до Постола і спробувати поборотися з ним. Це було б цікаво. Постол - технічний і філігранний боксер, Едік також хороший боксер. Це були б вершки. Постол хоч і сильно американізований, але куди вже тут подінешся? Ми підійшли до того моменту, коли ми б'ємося за чемпіонські пояси. А один з найбільш шанованих поясів - WBC - якраз у Постола. Мені хочеться, щоб Едик об'єднав пояси і увійшов в історію. По тому, як він боксує, у нього є для цього можливості".

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Як повідомляв УНІАН, Постол завоював титул WBC 3 жовтня минулого року, нокаутувавши в 10-му раунді аргентинця Лукаса Матіссе. Всього в активі українця, що працює з відомим російським менеджером Вадимом Корніловим, 28 перемог (12 нокаутом) і жодної поразки.

Трояновський 4 листопада минулого року в Казані технічним нокаутом у 6-му раунді переміг аргентинця Сесара Рене Куенка і відібрав у нього титул IBF. Другий поєдинок між боксерами відбудеться в Москві 8 квітня. Всього на рахунку росіянина 23 перемоги (20 - нокаутом) і жодної поразки.