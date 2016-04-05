Оприлюднено склад збірної України з боксу на олімпійський ліцензійний турнір в Туреччині

За олімпійські ліцензії боротимуться 13 представників України - 10 чоловіків й 3 представниці жіночої команди, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

У чоловічому турнірі в кожній з вагових категорій розігруватиметься по три ліцензії. Автоматично отримуватимуть перепустку на Ігри 2016 чемпіон та фіналіст турніру, а третю ліцензію визначать у додатковому поєдинку боксери, які поступилися у півфіналі. У жіночому боксі в кожних з вагових категорій розігруватимуть по дві ліцензії. Перепуски на Ігри у Ріо-де-Жанейро отримають фіналістка та чемпіонка змагань відповідно.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Чоловіча збірна: Дмитро Замотаєв (вагова категорія 49 кг), Ігор Сопінський (52 кг), Микола Буценко (56 кг.), Тимур Беляк (60 кг.), Віктор Петров (64 кг.), Ярослав Самофалов (69 кг.), Дмитро Митрофанов (72 кг.), Олександр Хижняк (81 кг.), Геворг Манукян (91 кг.), Віктор Вихрист (+91 кг.).

Жіноча збірна: Тетяна Коб (51 кг.), Юлія Циплакова (60 кг.), Марія Бова (75 кг.).

Відбірковий турнір прийматиме місто Самсун (Туреччина) з 6 по 18 квітня.