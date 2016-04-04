Боксер Усик відмовився розділяти народи Росії та України

11:53, 04 квітня 2016
Бокс
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За словами українського чемпіона, є тільки перешкоди у когось в голові.

Усик / Фото УНИАН

Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією WBO і олімпійський чемпіон українець Олександр Усик, який живе в Криму, під час відкритого тренування збірної України відповів на питання журналістів щодо своєї патріотичної позиції, повідомляє Xsport.

"Я взагалі про це не люблю розмовляти, і не хочу про це розмовляти. Люди висмикують з контекстів те, що я роблю, щоб показати себе. Вони кричать "Слава Україні", а як вони її прославляють? Аж ніяк. Вони тільки заганяють країну в глухий кут. Просто живіть і у кожного має бути «почуття людини", - вважає спортсмен.

"Я чекав, прокручував у голові, як я буду відповідати на це все. На даний момент з'явилося дуже багато великої рогатої худоби, споживачів, а не виробників. От і все", - додає Усик

"Я не в'їзний в Крим? Я в Крим зазвичай в'їзний після будь-якого бою. У Криму за мене вболівають, по всій Росії у мене дуже багато шанувальників. В принципі, я не поділяю наші народи, бо ми слов'яни. Давайте так і будемо говорити - слов'яни. Ніяких перешкод немає, є тільки перешкоди у когось в голові", - підсумовує спортсмен.

Як повідомляв УНІАН, олімпійський чемпіон Лондона-2012 Усик на професійному рингу здобув 9 перемог у 9 боях.

Вже цього літа Олександр Усик проведе бій за титул Чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі з переможцем бою Кшиштоф Гловацький - Стів Каннінгем, який пройде 16 квітня в Нью-Йорку. Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала цей бій за умови, що переможець поєдинку зобов'язаний провести обов'язковий захист проти Олександра Усика не пізніше 90 днів.

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