Реванш Кличко - Ф`юрі можуть перенести на осінь - промоутер
Реванш між українцем Володимиром Кличком і британцем Тайсоном Ф'юрі може бути відкладено на осінь.
Про це заявив виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків К2 Promotions Том Леффлер, повідомляє Братство Кличко.
"Зараз ведуться переговори. Обидві сторони хочуть вирішити всі питання як можна швидше. Але з різних причин ми змушені були перенести поєдинок з квітня на травень-червень. Сподіваюся, ми зможемо провести його влітку" — розповів Том Леффлер RingTV. — "Припускаю, що бій відбудеться влітку або восени, оскільки є багато різних нюансів. Потрібно вирішити питання з PPV у Великобританії, німецьким ТБ і HBO. Обидві сторони повинні погодити місце і дату проведення, які всіх влаштують".
На даний момент ймовірною датою проведення реваншу Кличко — Ф`юрі є 9 липня.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді Влидимир Кличко програв за очками одноголосним рішенням суддів титульний бій Тайсону Ф'юрі.