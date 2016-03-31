Реванш Кличко - Ф`юрі можуть перенести на осінь - промоутер

Про це заявив виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків К2 Promotions Том Леффлер, повідомляє Братство Кличко.

"Зараз ведуться переговори. Обидві сторони хочуть вирішити всі питання як можна швидше. Але з різних причин ми змушені були перенести поєдинок з квітня на травень-червень. Сподіваюся, ми зможемо провести його влітку" — розповів Том Леффлер RingTV. — "Припускаю, що бій відбудеться влітку або восени, оскільки є багато різних нюансів. Потрібно вирішити питання з PPV у Великобританії, німецьким ТБ і HBO. Обидві сторони повинні погодити місце і дату проведення, які всіх влаштують".

На даний момент ймовірною датою проведення реваншу Кличко — Ф`юрі є 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Влидимир Кличко програв за очками одноголосним рішенням суддів титульний бій Тайсону Ф'юрі.