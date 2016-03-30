Бій Усика з Сіммонсом скасовано через травму українця

Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі, офіційний претендент на титул Чемпіона світу WBO Олександр Усик (9-0, 9 КО) отримав травму коліна на одній із спаринг-сесій під час підготовки до бою зі Стівеном Сіммонсом (14-1-0, 6 КО), повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2, чиї інтереси представляє Усик.

Олександр змушений зупинити тренувальний процес і пройти курс реабілітації. У зв'язку з цим поєдинок Усика проти британця буде скасовано.

Разом з тим, турнір, запланований компанією братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" 23 квітня у Палаці спорту, відбудеться і хедлайнером події стане Денис Берінчик.