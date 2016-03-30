Ф'юрі: "Травма спини не завадить реваншу з Кличком"

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBO британець Тайсон Ф'юрі розповів, що у нього стався рецидив травми спини, але це не повинно перешкодити проведенню реваншу з Володимиром Кличком, повідомляє Братство Кличко.

"Я отримав травму спини. Стара травма дала про себе знати, коли я допомагав своєму братові готуватися до суботнього бою (Хьюї Ф'юрі переміг Домініка Гуінна одноголосним рішенням суддів). Це нижня частина спини. Я пошкодив її кілька років тому — у 2008-му Я був в тренажерному залі в Шеффілді і Річард Тауерс вдарив мене в спину", — розповів Ф'юрі в інтерв'ю Mirror і підкреслив, що вже протягом 8 років відчуває перманентний дискомфорт.

"Мене доставили в госпіталь і з тих пір кожен раз, коли я отримую удар в спину, він переходить в спазм, як затиснений нерв. Це болючий досвід. Але коли оголосять дату реваншу я буду готовий — з травмою або без. Не дарма мене називають "Циганським Воїном"! Я народжений для цього".

Дата реваншу Кличко — Ф'юрі поки офіційно не оголошена. За останньою інформацією бій повинен відбутися 9 липня.