Кличко: Моя першочергова задача - реванш з Ф'юрі, а вже потім - Олімпіада

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко не виключає своєї участі в Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро, повідомляє BoxingNews з посиланням на SID.

"Я вважаю, це правильно, що професійним боксерам дозволено виступати в Ріо, але не можна точно говорити, що це відбудеться. Я переконаний, що у багатьох професіоналів виникнуть проблеми з аматорськими стилями", - зазначив Кличко.

"Що стосується мене, то моє першочергове завдання - реванш з Тайсоном Ф'юрі, але якщо часові рамки мені дозволять, я не виключаю участі в Олімпіаді в Ріо. Це було б неймовірне відчуття - виступити на Олімпіаді за 20 років після того, як я виграв золоту медаль в Атланті", - додав українець.

Як повідомляв УНІАН, перший бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі відбувся в листопаді 2015 року і закінчився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Матч-реванш повинен відбутися влітку 2016 року.