Усик проведе перший бій в нинішньому році з британцем Сіммонсом

18:12, 22 березня 2016
Бокс
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Цей бій стане для українця останнім перед поєдинком за титул чемпіона світу.

К2

23 квітня в київському Палаці спорту відбудеться перший у цьому році турнір промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine", головною подією якого стане поєдинок Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі, офіційного претендента на титул Чемпіона світу WBO, Олександра Усика (9-0, 9 КО) з британським боксером Стівеном "Монстром" Сіммонсом (14-1-0, 6 КО), повідомляє прес-служба К2.

В рамках турніру компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" у Палаці спорту також у ринг вийдуть Денис Берінчик (3-0, 2 КО), Олег Малиновський (17-0-0, 5 КО) та ін.

Усик, на рахунку якого 9 перемог нокаутом в 9 боях на професійному рингу, проведе бій зі спортсменом, які перебуває на 60-му місці в світовому рейтингу BoxRec. Суперник живе і тренується в Единбурзі (Шотландія). 31-річний боксер провів 15 боїв, з яких 14 виграв і 1 - програв.

Вже цього літа Олександр Усик проведе бій за титул Чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі з переможцем бою Кшиштоф Гловацький - Стів Каннінгем, який пройде 16 квітня в Нью-Йорку. Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала цей бій за умови, що переможець поєдинку зобов'язаний провести обов'язковий захист проти Олександра Усика не пізніше 90 днів.

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