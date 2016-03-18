Бій-реванш Кличко - Ф`юрі відбудеться 4 червня

Команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі і колишнього володаря цих титулів українця Володимира Кличко досягли домовленості про дату проведення матчу-реваншу цих боксерів, повідомляє Boxing News з посиланням на британську The Mirror.

Другий бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі відбудеться 4 червня.

Організаторам залишається тільки знайти арену під цю дату.

Цю ж інформацію у коментарі австрійському виданню Kleine Zeitung підтвердив і представник Klitschko Management Group Нікола Паттберг: "Так, це правда. Але ми ще перебуваємо в переговорному процесі, тому я не можу вам відкрити ніяких інших деталей".

Як повідомляв УНІАН, перший бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі відбувся в листопаді 2015 року і закінчився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.