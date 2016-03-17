У Кличка розповіли, чому досі не домовилися про реванш з Тайсоном Ф'юрі

Виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків K2 Promotions Том Леффлер в інтерв'ю Boxing Scene розповів, чому досі не оголошені дата і місце проведення матчу-реваншу Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Boxing News.

“Насправді, питань, які потрібно було б ще узгоджувати про матч-реванш, практично не залишилося. Питання не в тому, де відбудеться бій — в Німеччині, Англії, або де-небудь ще. Вся заковика в тому, щоб знайти арену на ту дату, яка задовольняла б усіх наших телевізійних партнерів — RTL, Sky та HBO", — сказав Том Леффлер.

Як повідомляв УНІАН, перший бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі закінчився перемогою британця одноголосним рішенням суддів. Проведення повторного бою заплановано на травень-червень 2016 року.