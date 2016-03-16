Перспективний український боксер Дерев'янченко виграв у американця Гая нокаутом (відео)
12:48, 16 березня 2016Бокс
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Наш боксер здобув восьму перемогу поспіль на професійному рингу.
klitschko-brothers.com
Перспективний український боксер Сергій Дерев'янченко, який займає 5-у сходинку в рейтингу IBF в середній вазі, здобув переконливу перемогу у поєдинку з американцем Майком Гаєм, повідомляє фан-клуб братів Кличко.
Ця перемога стала восьмою поспіль для українця на професійному рингу.
Дерев'янченко домінував у рингу з самого початку поєдинку, а з його ходом тільки нарощував свою перевагу, яке закономірно вилилася в два нокдауни у восьмому раунді. Після другого нокдауну рефері зупинив побиття американського боксера, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
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