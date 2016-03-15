Чемпіон WBA Ортіс і чемпіон IBF Мартін не вірять у перемогу Кличка над Ф'юрі в матчі-реванші

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі американець Чарльз Мартін впевнений, що колишній багаторічний лідер суперважкого дивізіону українець Володимир Кличко, якому через кілька днів виповниться 40 років, більше не повернеться на домінуючі позиції в дивізіоні, повідомляє Boxing News з посиланням на Boxing Scene.

"Ера Кличко закінчилася. Він вже постарів. Час перемогти неможливо. Йому не впоратися з молодими левами - такими панчерами, як я або Тайсон (Ф'юрі)", - сказав Мартін.

У свою чергу, "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA в суперважкій вазі кубинець Луїс Ортіс дав наступний прогноз: "Кличку потрібно викидати удари, тому що якщо він не буде цього робити, то Ф'юрі знову візьме верх, як і в першому поєдинку, завдяки своїй молодості та атлетизму".

Як повідомляв УНІАН, перший бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі закінчився перемогою британця одноголосним рішенням суддів. Проведення повторного бою заплановано на травень-червень 2016 року.