Названа дата бою Ломаченка з Уолтерсом

"Уолтерс, ти мій до кінця квітня... І тепер офіційно!", - вже написав у "Твіттері" український боксер.

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Поєдинок відбудеться 30 квітня в Нью-Йорку чи Чикаго. На даний момент не повідомляється, в якій ваговій категорії буде проведено бій (Ломаченко виступає в напівлегкій вазі, тоді як Уолтерс - в другій напівлегкій вазі). "Нам ще належить визначити в якій вазі буде проведений цей бій: у 57,2 кг за титул Ломаченка або у 58,9 кг. Ніколас Уолтерс сказав, що може зробити 57,2, але спочатку він повинен обговорити це зі своєю командою, після чого зв'яжеться з TopRank і підтвердить, якщо це можливо".