"Українські Отамани" виграли матч WSB у турецької команди

22:25, 12 лютого 2016
Бокс
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Українці перемогли з рахунком 4:1

k.com/ukraine_otamans

У Львові завершився матч Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" розгромили "Турецьких завойовників".

Матч завершився з рахунком 4:1, а єдиної поразки у складі нашої команди зазнав важковаговик Денис Пояцика.

Українські Отамани – Турецькі Завойовники – 4:1

Вагова категорія 49 кг:

Назар Куротчін – Хамза Картал – 3:0

Суддя А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Вагова категорія 56 кг:

Олег Довгун – Хакан Сікдем – 3:0

Суддя А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Вагова категорія 64 кг:

Володимир Матвійчук – Якуп Сенер - 3:0

Суддя А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46

Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Вагова категорія 75 кг:

Валерій Харламов – Ервен Тібукоглу - 3:0

Суддя А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46

Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Вагова категорія 91 кг:

Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд

Це друга перемога "отаманів" у двох матчах нового сезону-2016. Раніше український колектив розгромив у Вінниці "Китайських драконів" - 5:0.

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