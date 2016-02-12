"Українські Отамани" виграли матч WSB у турецької команди
Українці перемогли з рахунком 4:1
У Львові завершився матч Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" розгромили "Турецьких завойовників".
Матч завершився з рахунком 4:1, а єдиної поразки у складі нашої команди зазнав важковаговик Денис Пояцика.
Українські Отамани – Турецькі Завойовники – 4:1
Вагова категорія 49 кг:
Назар Куротчін – Хамза Картал – 3:0
Суддя А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Вагова категорія 56 кг:
Олег Довгун – Хакан Сікдем – 3:0
Суддя А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Вагова категорія 64 кг:
Володимир Матвійчук – Якуп Сенер - 3:0
Суддя А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46
Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Вагова категорія 75 кг:
Валерій Харламов – Ервен Тібукоглу - 3:0
Суддя А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46
Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Вагова категорія 91 кг:
Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд
Це друга перемога "отаманів" у двох матчах нового сезону-2016. Раніше український колектив розгромив у Вінниці "Китайських драконів" - 5:0.