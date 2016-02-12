"Українські Отамани" виграли матч WSB у турецької команди

Українці перемогли з рахунком 4:1

У Львові завершився матч Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" розгромили "Турецьких завойовників". Матч завершився з рахунком 4:1, а єдиної поразки у складі нашої команди зазнав важковаговик Денис Пояцика. Українські Отамани – Турецькі Завойовники – 4:1 Вагова категорія 49 кг: Назар Куротчін – Хамза Картал – 3:0 Суддя А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Суддя 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Вагова категорія 56 кг: Олег Довгун – Хакан Сікдем – 3:0 Суддя А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Суддя 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Вагова категорія 64 кг: Володимир Матвійчук – Якуп Сенер - 3:0 Суддя А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46 Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Вагова категорія 75 кг: Валерій Харламов – Ервен Тібукоглу - 3:0 Суддя А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46 Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Суддя 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Вагова категорія 91 кг: Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд Це друга перемога "отаманів" у двох матчах нового сезону-2016. Раніше український колектив розгромив у Вінниці "Китайських драконів" - 5:0.

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