Боксеру Джонсу і бійцеві Олійнику заборонили в'їзд в Україну

Вони увійшли в список осіб, які створюють загрозу національній безпеці та яким заборонено в'їзд в Україну, повідомляє ММА-Бокс.

Список складений на підставі подання Служби безпеки України та опубліковано в четвер.

Обидва спортсмени нещодавно прийняли громадянство Росії. 46-річний Рой Джонс в останньому своєму поєдинку поступився Енцо Макарінеллі, впавши в нокаут у четвертому раунді. Виступав американець під двома прапорами — США та Росії. Раніше він зустрічався в Криму з російським президентом Володимиром Путіним.

38-річний супертяж Олексій Олійник народився в Харкові, але рік тому також прийняв рішення стати росіянином. Він провів у ММА 60 поєдинків: здобув 50 перемог і зазнав 9 поразок, один раз бій завершився внічию.

Також Олійник відомий тим, що на одному із заходів в США з'явився у футболці із зображенням Володимира Путіна