Український боксер Глазков проведе бій за титул чемпіона світу IBF в суперважкій вазі 16 січня

Український боксер суперважкої вагової категорії В'ячеслав Глазков свій наступний бій проведе 16 січня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні, повідомляє Бокс ММА.

У поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF він битиметься з американцем Чарльзом Мартіном.

«115 років в Брукліні не було титульного бою боксерів, а 16 січня їх буде одразу два!», — відзначив промоутер Лу Дібелла.

Другим головним поєдинком вечора стане бій чемпіона WBC Деонтея Уайлдера проти поляка Артура Шпільки.

Квитки на вечір боксу вже надійшли у продаж — ціни стартують від 25 доларів.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада екс-чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко програв свої титули британцеві Тайсону Ф'юрі. Протягом тижня після поєдинку Кличко зажадав обов'язковий реванш від суперника, передбачений контрактом. Ф'юрі погодився на матч-реванш. Разом з тим, повернути всі свої титули Кличку не вдасться в майбутньому бою в будь-якому випадку. IBF позбавила Ф'юрі свого чемпіонського пояса, тому що правилами цієї організації боксер повинен був спочатку провести обов'язковий бій з претендентом за версією організації Глазковим, а потім проводити матч-реванш з українцем.

У свою чергу, титулом WBC в свій час володів Віталій Кличко, який завершив кар'єру в ранзі чинного чемпіона. Титул виявився вакантним і його завоював Уайлдер.