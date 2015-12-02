Кличко офіційно оголосив про матч-реванш з Ф'юрі

Володимир Кличко офіційно оголосив про проведення матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, повідомляється в прес-релізі Klitschko Management Group.

"Після кількох ночей роздумів я зрозумів, що хочу показати світові, що здатний на кращий бокс, ніж показав в суботу. Я не продемонстрував весь свій потенціал. Тому я хочу змінити це в реванші і я це зроблю", - заявив Кличко.

Також, у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, Кличко зазначив, що бій з Ф'юрі буде організований якомога швидше, в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.