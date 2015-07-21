Ф'юрі не сумнівається в тому, що переможе Кличка в жовтні (відео)

Про це він заявив на першій передматчевій прес-конференції, що відбулася в Дюссельдорфі, трансляцію якої вів сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків.

"Мені просто цікаво, чи будуть за мною бігати з контрактами телевізійники, коли я поб'ю Кличка? Він ще не бився з такими, як я. Такі, як я, народжуються раз на тисячу років. Але віддаю належне старому за те, що він прийняв цей виклик", - заявив Ф'юрі.

Володимир відповів у властивій йому манері: "В кожному поєдинку я стикаюся з чимось таким, з чим раніше не зустрічався. Вважаю, що Тайсон Ф'юрі дійсно вірить у те, що говорить. Він не стане просто відбувати номер. Він вийде в ринг завойовувати титули".

"Він співає, танцює, він прикольний, - додав Кличко, зазначивши, що бачив не тільки ролик з самоапперкотом противника, - Цілком його бої не дивився, лише уривки".

Далі слово знову взяв британець: "Для мене це особисте. Хочу позбавити бокс від такої людини, як ти. Так у моїх трусів більше харизми, ніж у тебе - вся Європа не може дочекатися моменту, коли тебе нокаутують. Виглядаєш старим. Вже колов ботокс? Ти краще Ларрі Холмса, Мохаммеда Алі або Майка Тайсона? Врешті-решт їх вік дав про себе знати, а у тебе скляне підборіддя".

В свою чергу, менеджер Кличка Бернд Бенте відповів на глузування британця про вік чемпіона: "Ми оголосимо про пролонгації контракту з каналом RTL ще на 5 боїв".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф`юрі відбудеться 24 жовтня.