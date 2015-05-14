Мейвезер проведе останній бій у кар'єрі 12 вересня

Про це повідомляє sportbox.ru.

- Флойд не вагався ані секунди. Він неодноразово говорив, а зараз ще раз підтвердив, що вийде на ринг в останній раз 12 вересня. З точки зору вболівальника мені хочеться, щоб він продемонстрував не той нудний бокс, що ми бачили в останніх боях. Проте, потрібно відзначити, що він зробив величезний внесок у розвиток цього виду спорту. Всі повинні висловити йому подяку за блискучу 20-річну кар'єру, - зазначив Еспіноса.

Чемпіон світу в п'яти вагових категоріях у своєму останньому на даний момент бою 2 травня переміг Менні Пак'яо одноголосним рішенням суддів-119-110, 116-112, 116-112. Цей бій охрестили "боєм століття", а гонорар Мейвезера склав близько 210 мільйонів доларів.

Поки не повідомляється, хто саме стане суперником непереможного 38-річного американця, на рахунку якого 48 перемог у 48 боях.