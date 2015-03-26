Російський боксер Князєв перед боєм з Усиком: ТБ не дивлюся, в Києві мені не страшно

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"Я телевізор не дивлюся - у мене його немає. В Києві мені не страшно", - зазначив Князєв.

Крім того, Князєв високо оцінив свого майбутнього опонента: "Я бачив бої Усика за любителям і професіоналам. Це дуже хороший боксер, який перебуває на високому рівні. Але я не боюся, що для мене стрибок в рівні суперника буде занадто великим. Якби боявся, то не займався б боксом".

У свою чергу, Олександр Усик зазначив: "Цей бій не буде політичним, буде бокс. Вечір боксу, і нічого іншого не буде. Будуть виходити хлопці в ринг, які вміють боксувати. Шлях спортсмена - це вигравати і прославляти свою державу. Ніякого політичного бою не буде - Андрій не політик, я не політик. Усик буде боксувати проти Князєва і все..."

Український олімпійський чемпіон також відзначив високий рівень суперника і сказав, що чекає з Князєвим непростого бою. "Ми з моїми тренерами Сергієм Ватаманюком і Джеймсом Алі Баширом подивилися деякі бої Князєва. Буде нелегко, але намагатимемося показувати все, що вміємо".

Як повідомляв УНІАН, володар титулу Інтерконтинентального чемпіону WBO Олександр Усик проведе бій проти росіянина Андрія Князева 18 квітня в київському Палаці спорту.