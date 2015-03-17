Австралійські медики вимагають заборонити в країні бокс

Президент відділення Австралійської медичної асоціації (АМА) в штаті Квінсленд Шон Радд вимагає заборонити в країні бокс, повідомляє The Sydney Morning Herald. Таку заяву він зробив після загибелі боксера Брейдона Сміта, передає Lenta.ru.

«Ми вважаємо, що так званий спорт, в якому дві людини б'ють одна одну в голову як можна частіше, щоб виграти бій, є трохи варварським», - сказав Радд.

Він також обурився, що в боксі не дозволяється наносити удари по органам, що розташовані нижче пояса, але при цьому можна бити в найважливішу частину тіла, що знаходиться вище плечей».

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Через два дні після бою, що відбувся 14 березня в Брісбені, 23-річний австралійський боксер Брнйдон Сміт помер від крововиливу в мозок. Переможцем поєдинку одноголосним рішенням суддів було визнано філіппінця Джона Моральде.