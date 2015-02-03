"Українські Отамани" проведуть матч 4-го туру WSB у київському Палаці спорту

В статусі одного з лідерів підгрупи «А» наша команда зустрінеться з «Марокканськими атласними левами», повідомляє прес-служба "отаманів".

За результатами попередніх поєдинків «Марокканські атласні леви» розмістилися на 6-му місці підгрупи з трьома заліковими балами. В останньому матчі представники Королівства Марокко здобули перемогу над командою «Британські левові серця» з рахунком 3:2. В свою чергу «Українські отамани», після переможного матчу в Китаї, посідають другу сходинку нашої підгрупи з максимально можливими 9-ма заліковими балами.

Генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк зазначив: «До матчу з командою Марокко наша команда підходить у якості однієї з лідерів підгрупи «А» і цей факт не може не тішити. В трьох стартових турах ми набрали максимально можливі дев’ять залікових очок і в кожному наступному матчі маємо показувати не менш змістовний бокс, адже кожна похибка може суттєво ускладнити наше турнірне становище. Команда Марокко – однозначно, непростий суперник, що вони демонструють в усіх матчевих зустрічах і нинішнє шосте місце у турнірній таблиці, на мою думку, не зовсім відповідає реальній силі та потенціалу африканської команди. Також я хочу зауважити, що ми повертаємося на арену Палацу спорту. Інтерес до поєдинків «Українських отаманів» з кожним матчем зростає, тому ми робимо усе можливе, аби поціновувачі боксу та шанувальники нашого клубу мали змогу переглядати це яскраве шоу на найбільшій спортивній арені України».

Матч "Українські отамани" - "Марокканські атласні леви" відбудеться 6 лютого.

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