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Ломаченко проведе мінімум три бої в 2019 році

12:37, 11 грудня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko

"Я на сто відсотків згоден з твердженням, що легка вагова категорія - це максимум для нього. Розмов про першу напівсередню вагу на даний момент не ведеться. Ми налаштовані на те, щоб домінувати в легкому дивізіоні.

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Які плани у Василя надалі? Наступний крок - або ще один об'єднавчий поєдинок, або зустріч з обов'язковим претендентом на титул, тобто з Ентоні Кроллою.

Як би там не було, у 2019 році Ломаченко планує провести як мінімум три поєдинки", - цитує Клімаса Boxingtalk.

Нагадаємо, сам Василь Ломаченко зізнався, що розраховує завоювати всі пояси в своїй ваговій категорії.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня українець провів об'єднавчий бій з пуерторіканцем Педрасою і переміг його за очками.

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Теги: #Василь Ломаченко