Стали відомі гонорари боксерів в чемпіонському бою Ломаченко - Педраса

Василь Ломаченко заробив у поєдинку близько 2 мільйонів доларів.

Українець Василь Ломаченко заробив за титульний бій з Хосе Педрасою близько 2 мільйонів доларів.

У цю суму входить офіційний гонорар в 1 млн + 1 млн від доходів від телебачення і реклами, повідомляє sport.ua.

Читайте такожВасиль Ломаченко: складна перемога у важкій легкій вазі

Пуерторіканець Педраса заробив в два рази менше - близько мільйона доларів (офіційний гонорар 300 тис. + 700 тис. від телевізійних прав).

Нагадаємо, в неділю, 9 грудня, Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг пуерторіканця Хосе Педрасу і став володарем двох чемпіонських титулів в легкій вазі WBA і WBO.

В 11-му раунді Педраса двічі побував у нокдауні, але зумів піднятися і завершити бій. Втім, перемога українця за очками не викликала сумнівів - 119:107, 117:109, 117:109.