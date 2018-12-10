Перший в історії боксер-трансгендер провів бій у США

Ще в 2012 році боєць був жінкою і виступав у складі Олімпійської збірної США.

В Індіо, штат Каліфорнія, США, на професійному боксерському рингу дебютував Патрісіо Мануель - боксер другої напівлегкої ваги з США у категорії до 59 кг. Дебютант здобув перемогу над мексиканцем Уго Агіларом.

Патрісіо Мануель є першим в історії боксером-трансгендером, повідомляє FightNews. Ще в 2012 році боєць був жінкою, виступав у складі Олімпійської збірної США.

«Знімаю капелюха перед моїм суперником, - прокоментував Мануель перемогу. - Він бився зі мною, як з чоловіком. І я його за це поважаю. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб опинитися тут. Але це не кінець, а тільки початок. Я повернуся», - сказав Патрісіо Мануель.

Як повідомляв УНІАН, американський фігурист Адам Ріппон здійснив перший камінг-аут в історії Олімпійських ігор.