Ломаченко: мені дуже хочеться об'єднати всі пояси в своїй вазі

Український чемпіон світу Василь Ломаченко поділився емоціями після перемоги на Хосе Педрасою.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко після перемоги над Хосе Педрасою зізнався, що цей бій став черговим кроком до його мети – завоювання звання абсолютного чемпіона світу. Своєю думкою українець поділився на рингу відразу після поєдинку.

«Педраса - дійсно хороший, він великий воїн. У нього дуже хороший джеб, тож я можу тільки проявити повагу Педрасі і його команді. Дуже гарна робота, спасибі за цей бій! Звичайно, я щасливий, це наблизило мене ще на один крок до моєї мрії, думаю, це хороший подарунок Бобу Аруму на його день народження.

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Я хочу сказати спасибі своїй команді і всім людям, які прийшли мене підтримати. Плече відчуває себе дуже добре, я не відчував з ним жодних проблем. Я раніше казав: «Один хлопець – один титул!». Мені дуже хочеться об'єднати всі пояси у своїй вазі. У мене вже є два титули і, можливо, в наступному році ми зустрінемося з Майкі Гарсією за звання абсолютного чемпіона», - зазначив Василь Ломаченко.

Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці українець Василь Ломаченко здобув впевнену перемогу над Хосе Педрасою, об'єднавши титули чемпіона світу WBO і WBA.

Повне відео бою доступно за посиланням.