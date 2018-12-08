Ломаченко - Педраса де дивитися титульний бій за звання чемпіона світу
11:55, 08 грудня 2018Бокс
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У Нью-Йорку сьогодні вночі відбудеться бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.
Василь Ломаченко готовий до бою з Хосе Педраса / isport.ua
У ніч на неділю в Нью-Йорку відбудеться бій за звання чемпіона світу з боксу, в якому українець Василь Ломаченко зустрінеться з Хосе Педрасою з Пуерто-Ріко.
Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA Super (1-й захист Ломаченка), WBO (1-й захист Педраси), і The Ring (1-й захист Ломаченка) в легкій вазі пройде в знаменитому залі Madison Square Garden.
Аналітична програма "Великий бокс", що відбудеться перед початком поєдинку, розпочнеться о 05.00 за київським часом на телеканалі Інтер. Експерти в студії розберуть шанси боксерів, вкажуть на їх сильні і слабкі сторони. Сам бій почнеться трохи пізніше.
УНІАН проведе текстову трансляцію поєдинку.
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