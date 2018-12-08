этот материал доступен на русском

Ломаченко - Педраса де дивитися титульний бій за звання чемпіона світу

11:55, 08 грудня 2018
Бокс
1078 0
Василь Ломаченко готовий до бою з Хосе Педраса / isport.ua

У ніч на неділю в Нью-Йорку відбудеться бій за звання чемпіона світу з боксу, в якому українець Василь Ломаченко зустрінеться з Хосе Педрасою з Пуерто-Ріко.

Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA Super (1-й захист Ломаченка), WBO (1-й захист Педраси), і The Ring (1-й захист Ломаченка) в легкій вазі пройде в знаменитому залі Madison Square Garden.

Аналітична програма "Великий бокс", що відбудеться перед початком поєдинку, розпочнеться о 05.00 за київським часом на телеканалі Інтер. Експерти в студії розберуть шанси боксерів, вкажуть на їх сильні і слабкі сторони. Сам бій почнеться трохи пізніше.

УНІАН проведе текстову трансляцію поєдинку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бокс#титульний бій українця Ломаченко WBO#Василь Ломаченко