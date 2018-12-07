Ломаченко - Педраса: перший об'єднавчий бій українського чемпіона

Українець і пуерториканець оскаржать титули чемпіона світу за версіями WBA-super і WBO.

У суботу ввечері в Нью-Йорку (ніч на неділю за київським часом) відбудеться об'єднавчий бій за титули чемпіона світу з боксу.

Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA Super (1-й захист Ломаченка), WBO (1-й захист Педраси), і The Ring(1-й захист Ломаченко) в легкій вазі пройде в Нью-Йорку в знаменитому залі Madison Square Garden.

Передісторія бою:

Для українця це буде 13 бій у кар'єрі. При цьому, в 12 попередніх поєдинках він здобув 11 перемог (9 нокаутів) і один бій програв. Але тоді - бій за титул чемпіона світу за версією WBO - суперник українця мексиканець Орландо Салідо не вклався в ліміт вагової категорії і пояс був залишений вакантним. Той бій відбувся 1 березня 2014 року. А вже через трохи більше, ніж три з половиною місяці, 21 червня 2014 року, Ломаченко провів бій з американцем Геррі Расселом, в якому переміг розділеним рішенням суддів - 116:112, 114:114, 116:112 і завоював все той же вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.

Цим поєдинком Ломаченко почав серію з 10 боїв поспіль без поразок на профі-рингу.

За цей час українець пройшов від напівлегкоі, через другу легку, до легкої вагової категорії. У кожній категорії він незмінно ставав чемпіоном світу за версією WBO і потім захищав свій титул.

Історія обірвалася в легкій вазі, де перший свій бій українець проводив проти Хорхе Лінареса з Венесуели. Ломаченко побував у нокдауні в 6 раунді, але зумів не тільки витримати удар, але й відправив Лінареса в нокдаун у відповідь в 10-му раунді. При цьому, удар був настільки сильний, що суперник не зміг продовжити бій. Українець завоював титул чемпіона світу за версіями WBA Super (4-й захист Лінареса) і The Ring (4-й захист Лінареса) в легкій вазі. І тільки зараз, через майже 7 місяців, українець буде вести бій за звичний для себе титул чемпіона WBO.

У свою чергу, Педраса провів на професійному рингу 26 боїв, з яких 25 виграв (12 - нокаутом) і 1 програв.

Педраса виграв 22 бої поспіль, а в 20-му завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у 2-й напівлегкій вазі. Але, в 23-му бою втратив титул чемпіона, поступившись нокаутом у 7-му раунді американцеві Джервонті Девісу.

Після цього Педраса перейшов в легку вагу і в червні 2018 року завоював титул чемпіона за версією WBO Latino в легкій вазі. Рахунок суддів: 96-94 (тричі). Нарешті, в серпні Педраса завоював титул чемпіона світу за версією WBO (1-й захист його суперника мексиканця Раймундо Бельтрана), який буде захищати 8 грудня.

Букмекери ставлять на Ломаченка

Аналітики букмекерських контор вважають безумовним фаворитом бою українця Ломаченка. Середня котировка на його перемогу в найбільших світових конторах дорівнює 1,09 до 1. При цьому перемога його суперника оцінюється коефіцієнтом 7,2 до 1. На нічию дається коефіцієнт 34 до 1.

Багато хто приймають ставки на українця навіть з коеффіцентом 1,05 до 1, або 1,04 до 1, оцінюючи шанси суперника лише в 9 до 1.

Перемога українця практично не викликає сумнівів у аналітиків букмекерського ринку. Та й фахівці,схоже, дотримуються аналогічної думки.

Цитати перед боєм

За дві доби до бою, на прес-конференції в Нью-Йорку, Ломаченко, може навіть занадто самовпевнено, зазначив:

"Не думаю, що Педраса може встигати за мною. Я йому можу навіть допомогти порадою. Хосе необхідно постійно тиснути на мене і залишатися активним. Якщо ж Педраса буде боротися, як в своєму останньому поєдинку, або як в бою проти Девіса, то у нього немає взагалі жодних шансів.

У мене був прекрасний тренувальний табір, і я з нетерпінням чекаю повернення на ринг. Madison Square Garden – моє найулюбленіше місце для проведення поєдинків. Це мій другий дім. Я готовий на 100% і підходжу до цього бою в прекрасній формі. Травма і період відновлення зробили мене голодним.

Об'єднання поясів – це те, що наблизить мене на крок до моєї мети. Мета? Стати першим в рейтингу р4р", - зазначив Ломаченко.

У свою чергу, Педраса був більш обережний у своїх висловлюваннях:

"Залишилося небагато часу до бою. Маю велике бажання виграти. Знаю, це буде дуже важкий поєдинок. Мене чекає зустріч з одним з найкращих боксерів у світі. У нього дійсно є вражаючі навички, але я знаю, що не поступаюся йому в цьому.

Я більше, ніж Ломаченко, у мене перевага в зрості, є досвід боїв з лівшами і досить хороша техніка, щоб перемогти його. Мені треба буде пристосуватися до його пересування по рингу, але я цілком можу здобути перемогу нокаутом.

Чим ближче поєдинок, тим чіткіше я бачу, як піднімають мою руку. Як я стою з двома поясами на плечах. Я вам скажу, що вже виконав свою головну мету – став чемпіоном світу. Зараз переді мною стоїть завдання об'єднання поясів і я запевняю, що титули зі мною повернутися в Пуерто-Ріко. Я здобуду перемогу для своєї родини, для своєї країни", - сказав Хосе.

Об'єднавчий бій за титули чемпіона світу Ломаченко – Педраса відбудеться 8-го грудня в Нью-Йорку (приблизно о 05.00 ранку на 9-е за київським часом) .