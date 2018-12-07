Ломаченко дав пораду Педрасі як перемогти: треба постійно тиснути на мене

Боксери провели відкрите тренування за дві доби до бою і відповіли на питання представників ЗМІ.

Український чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко провів відкрите тренування за дві доби до об'єднавчого бою за титули чемпіона світу.

Також в ніч на п'ятницю Ломаченко та Педраса провели першу дуель поглядів.

А на прес-конференції перед боєм з Хосе Педрасою він дав пораду своєму супернику, як перемогти в бою, повідомляє Isport:

"Не думаю, що Педраса може встигати за мною. Я йому можу навіть допомогти порадою. Хосе необхідно постійно тиснути на мене і залишатися активним. Якщо Педраса буде боротися, як в своєму останньому поєдинку, або як в бою проти Девіса, то у нього немає взагалі жодних шансів.

У мене був прекрасний тренувальний табір, і я з нетерпінням чекаю повернення на ринг. Madison Square Garden – моє найулюбленіше місце для проведення поєдинків. Це мій другий дім. Я готовий на 100% і підходжу до цього бою в прекрасній формі. Травма і період відновлення зробили мене голодним.

Об'єднання поясів – це те, що наблизить мене на крок до моєї мети. Мета? Стати першим в рейтингу р4р", - зазначив Ломаченко.

У свою чергу, чемпіон світу за версією WBO Педраса заявив:

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"Залишилося небагато часу до бою. Маю велике бажання виграти. Знаю, це буде дуже важкий поєдинок. Мене чекає зустріч з одним з найкращих боксерів у світі. У нього дійсно є вражаючі навички, але я знаю, що не поступаюся йому в цьому.

Я більше, ніж Ломаченко, у мене перевага в зрості, є досвід боїв з лівшами і досить хороша техніка, щоб перемогти його. Мені треба буде пристосуватися до його пересування по рингу, але я цілком можу здобути перемогу нокаутом.

Чим ближче поєдинок, тим чіткіше я бачу, як піднімають мою руку. Як я стою з двома поясами на плечах. Я вас скажу, що вже виконав свою головну мету – став чемпіоном світу. Зараз переді мною стоїть завдання об'єднання поясів і я запевняю, що титули зі мною повернутися в Пуерто-Ріко. Я здобуду перемогу для своєї родини, для своєї країни", - сказав Хосе.

Нагадаємо,об'єднавчий бій за титули чемпіона світу Ломаченко – Педраса відбудеться 8-го грудня в Нью-Йорку (приблизно о 05.00 ранку на 9-е за київським часом) .