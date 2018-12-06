Суперником Джошуа 13 квітня стане Усик - промоутер

Названа точна дата можливого бою.

Промоутер колишнього чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен розповів цікаві подробиці щодо наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика.

За його словами, свій наступний бій Олександр проведе проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Зазначається, що датою цієї зустрічі має стати 13 квітня 2019 року.

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"Чув, що наступним суперником Джошуа 13 квітня буде не Ділліан Уайт, а Олександр Усик. Розумію, чому вони хочуть провести бій з Усиком, адже він менше в габаритах і не має такого потужного удару", - цитує Уоррена BoxingScene.

Нагадаємо, що в своєму останньому бою Усик в 11 раунді нокаутував британця Тоні Беллью і зберіг таким чином всі чемпіонські пояси. Після цього поєдинку український боксер захотів піднятися в суперважку вагу.

Що стосується Джошуа, то він впевнено розібрався з представником Росії - Олександром Повєткіним.

Зараз в активі Усика 16 перемог в 16 боях (12 нокаутів) на професійному рівні. Джошуа, тим часом, провів 21 поєдинок, в яких здобув 21 перемогу (20 нокаутів).